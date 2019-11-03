تكرار الأخطاء الدفاعية القاتلة يهدد برشلونة بموسم كارثي

حقق فريق ليفانتى الفوز على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن برشلونة قد بدأ الموسم الحالى بهزيمة من نظيره أتلتيك بيلباو، وأشار حينها جيرارد بيكيه مدافع الفريق أن الهزيمة ستكون مفيدة للفريق لأنهم سيتعلمون من الأخطاء التي ارتكبت، إلا أنه بعد شهرين من تلك المباراة، تبين عدم استفادة الفريق ومواصلة تكرار

نفس الأخطاء.

وتابعت، أن برشلونة تعرض لأزمات دفاعية كبيرة ضد فريق سلافيا براج التشيكى، وقال حينها الألمانى تير شتيجن حارس مرمى البلوجرانا يجب أن نتحدث، إلا أنه تبين أيضا عدم وجود محادثات بين نجوم الفريق حول وضع الفريق المتواضع دفاعيا، نظرًا لتكرار نفس الأخطاء ومواصلة نزيف النقاط.

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وأوضحت الصحيفة، أن سقوط برشلونة المدوى ضد كلا من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وروما وليفربول خلال المواسم السابقة

في دورى أبطال أوروبا، أظهر أن البرسا لن يستطيع مجاراة الكبار بسبب أخطائه الدفاعية القاتلة، إلى أن هذه المشاكل الدفاعية انتقلت إلى الليجا بعدما فقد الفريق قدرته على الخروج بشباك نظيفة فى معظم المباريات.

وذكرت، أن كلا من أتلتيك بيلباو وأوساسونا وغرناطة وليفانتى قد تسببوا في إلحاق الضرر بكتيبة إرنستو فالفيردى خلال الموسم الحالى، ليتعرض الفريق لثلاثة هزائم دفعة واحدة، بالإضافة إلى التعادل في مباراة، ضمن 11 مباراة فقط.

وأتمت، أن فالفيردى أصبح فقيرا في التعامل مع المباريات من خلال دكة البدلاء، وافتقد نجوم الفريق للإستعداد الذهنى الجيد قبل المباريات، وأصبح الجميع ينتظر ظهور ميسى لإنقاذ برشلونة من الهزائم.