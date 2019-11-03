تقديم موعد ودية الإسماعيلي مع نادي مصر

تقرر تقديم ودية الإسماعيلى مع نادى مصر 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من الخميس، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لاستئنافمشوارهما بمسابقة الدوري الممتاز، والتي تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وكان الفريق قد بدأ أمس سلسلة ودياته بملاقاة الإنتاج الحربي على ستاد الإسماعيلية وانتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.
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