خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مران صباحى خفيف منذ قليل خلال فترة التوقف، ضمن الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوريوكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان الفريق قد خاض ودية أمس مع الإنتاج الحربى انتهت بخسارته بهدفين مقابلهدف.
المران اشتمل على الجرى قبل أن يتطرق لتدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واختتم بتقسيمة مصغرة.
وعلى هامش المران، أدى محمد الشامى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته في ظل توقف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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