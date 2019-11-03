الإسماعيلي يواصل استعداداته في ظل توقف الدوري

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مران صباحى خفيف منذ قليل خلال فترة التوقف، ضمن الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري

وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الفريق قد خاض ودية أمس مع الإنتاج الحربى انتهت بخسارته بهدفين مقابل

هدف.

المران اشتمل على الجرى قبل أن يتطرق لتدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واختتم بتقسيمة مصغرة.

وعلى هامش المران، أدى محمد الشامى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.