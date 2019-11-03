فوز جنوب الوادي بالمباراة الافتتاحية للدورة العربية لكرة القدم بقنا

افتتح الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات الدورة العربية الخامسة عشر لخماسيات كرة القدم التى تقام بمشاركة 28 جامعة مصرية وعربية بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق و الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الاقصر و الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشاب و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات و العقيد احمد فتح الله مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة .

ورحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة من مختلف الجامعات المصرية والعربية وأكد ان النشاط الطلابي هو الجناح المكمل للعملية التعليمية وشدد على اهمية المنافسة الشريفة بين الفرق المتنافسة مؤكداً أن خماسيات كرة القدم من أهم الانشطة الطلابية التي تحرص

جامعة جنوب الوادي على اقامتها بشكل منتظم على مدار خمسة عشر عاماً

وأكد الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التواجد من مختلف الدول العربية رسالة عن الامن والامان الذى تنعم به مصر حيث تعد جامعة جنوب الوادي مقر المجلس العربي للأنشطة الطلابية ووجه التحية للجامعات المشاركة بفرق من الطالبات الذين يمثلون الفتاة المصرية والعربية

ونقل الدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات تحيات وزير التعليم العالى للحضور واشارالى ان جامعة جنوب الوادي جامعة رائدة ومتفوقة علميا ورياضياً

وتحدث الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة عن الامكانيات الكبيرة التى تملكها جامعة جنوب الوادي حيث تعد منارة علمية ومركز للأنشطة الطلابية .

و اكد الدكتور علي الدين عبد البديع القصبي

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منسق عام الانشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادي ان المشاركة الفعالة من الجامعات المصرية و العربية تساهم في تعزيز التعارف بين مختلف الثقافات على ارض مصر مهد الحضارات و حاضنة العرب

و تحدث ممثلا عن الجامعات المشاركة بالبطولة الدكتور عبد الودود احمد من جامعة ديالي بالعراق ووجه التحية للجامعة وقياداتها على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يجمع الشباب العربي و يقرب بينهم .

تضمن الافتتاح تبادل الدروع بين رئيس جامعة جنوب الوادي ورؤساء الوفود و ضيوف الجامعة

تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرض لحملة الاعلام من الجامعات المشاركة و فقرات رياضية متنوعة لطلاب كلية التربية الرياضية بإشراف الدكتور احمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية.

وقام محمد وليد مدير عام رعاية الشباب بترديد قسم البطولة على المشاركين

شهد حفل الافتتاح الدكتور رياض احمد محمد نائب رئيس جامعة تعز و الدكتور احمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج و لفيف من عمداء الكليات و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة و حضور طلابي كبير

جاءت مباراة الافتتاح بين فريق جامعة جنوب الوادي و فريق جامعة حورس و انتهت بفوز جنوب الوادي بسبعة اهداف مقابل ثلاثة لفريق حورس