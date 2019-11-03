موجة غضب في ريال مدريد بسبب تقنية الفيديو

واصل ريال مدريد نزيف النقاط خلال الموسم الحالي، بعدما تعرض للتعادل السلبي ضد ضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك حالة من الغضب داخل ريال مدريد بسبب تقنية الفيديو، بعدما تعرض الفريق للتعادل ضد ريال بيتيس خلال الجولة الثانية عشر من الليجا.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن هناك حالة من الجدل داخل ريال مدريد بشكل عام بين اللاعبين والجهاز الفنى والمسؤلين بسبب تعرض الفريق لظلم تحكيمى خلال

الفترة الأخيرة.

وأكد سيرجيو راموس ذلك في نهاية المباراة، حيث قال: في مرحلة من المباراة اتخذنا خطوة إلى الأمام، وبعد ذلك كانت هناك لعبة معينة استدعت تدخل تقنية الفيديو، والتي أشارت بعدم وجود ركلة جزاء بالرغم من قيام لاعب بيتيس بلمس الكرة بيده، ولن نتحدث عن ذلك بعد الآن.

Advertisements

وبالتالي، سواء كان القرار من جانب سانشيز مارتينيز حكم المباراة أو استراداس فرنانديز المسؤول عن غرفة تقنية الفيديو، فإن الأمر أثار الكثير من السخط

داخل ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أنه في بيرنابيو يؤكدون أن مباراة الأمس لم تكن سوى امتداد للمباراة التي أقيمت منذ جولتين ضد ريال مايوركا والتي تعرض خلالها إبراهيم دياز إلى عرقلة واضحة إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة الجزاء، بالإضافة إلى تعرض فينيسيوس جونيور لعرقلة ضد فياريال، وجميع تلك الكرات كان من المفترض أن يتم احتسابها لصالح ريال مدريد.

وأنهت، أنهم يؤكدون داخل النادي أنها معركة خاسرة وأنه ليس لديهم الكثير للقيام به، حيث تبين ما حدث أمس فى مباراة البارسا، أولًا بهدف برشلونة ضد ليفانتي الذي جاء من تسلل واضح قبل عرقلة سيميدو واحتساب ركلة جزاء، قبل مواصلة الظلم التحكيمي ضد ريال مدريد أمام بيتيس.