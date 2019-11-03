كارلوس إدواردو لاعب الهلال يواصل تربعه على عرش هدافي الدوري السعودي

واصل كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي، صدارة هدافي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترمين، وذلك في ختام مباريات الجولة التاسعة، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في المرتبة الثانية اندريا ماستينور لاعب العدالة برصيد 7 أهداف. إقرأ إيضًا.. الهلال يتصدر.. ننشر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفيما يلي نعرض ترتيب هدافي الدوري السعودي: 1- كارلوس إدواردو لاعب الهلال بـ 8 أهداف. 2- اندريا ماستينور لاعب العدالة بـ 7 أهداف. 3- عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر بـ 6 أهداف. 4- بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال بـ 6 أهداف. 5- عمر السومة لاعب الأهلي بـ 6 أهداف. 6- رومارينيو لاعب الاتحاد بـ 6 أهداف. 7- ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح بـ 5 أهداف. 8- اليو سيس لاعب العدالة بـ 4 أهداف. Advertisements 9- عمر خربين لاعب الهلال بـ 4 أهداف. 10- يوسف نياكاتي لاعب الوحدة بـ 4 أهداف. 11- مروان سعدان لاعب الفتح بـ 4 أهداف. 12- كريستيان جوانكا لاعب الشباب بـ 3 أهداف. 13- دجانيني تافاريس لاعب الأهلي بـ 3 أهداف. 14- ايميليانو فيشيو لاعب الاتحاد بـ 3 أهداف. 15- هيلدون راموس لاعب التعاون بـ 3 أهداف.

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