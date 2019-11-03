تعرف على أبرز غيابات ميلان في لقاء لاتسيو بالدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء لاتسيو الليلة على ملعب "جوزيبي مايتزا" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإبطالي.

وقد أشارت الفحوصات الطبية إلى غياب كلاً من: ماتيو موساكيو وسوسو الذي يعاني من بعض المشاكل البدنية عقب مشاركته في المباراة الماضية أمام سبال، كما لم

يستطع إيضا أن يشارك في مران اليوم.

وقد ضمت قائمة ميلان 23 لاعباً وهي كالتالي:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما، رينا.

خط الدفاع: رومانيولي، كادارا، دوارتي، كالابريا، كونتي، جابيا، رودريجيز، هيرنانديز.

خط الوسط: بن ناصر، بيليا، بونافينتورا، كيسي، باكيتا، كرونيتش، تشالهانوجلو.

خط الهجوم: لياو، بيونتيك، كاستيخو،

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بوريني، ريبيتش.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي:

تبدأ مباراة توتنهام ولاتسيو اليوم في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

الساعة الثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو والقنوات الناقلة:

تنقل مباراة ميلان ولاتسيو بشكل حصري الليلة عبر قناة BeIN SPORTS HD4 بتعليق حفيظ دراجي.