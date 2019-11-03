ناشيء ميلان المغربي يعود إلى إيطاليا

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قرر الجناح المغربي الشاب “هشام مستور” العودة إلى الملاعب الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاقد مع نادي ريجينا القابع حاليًا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية “سيري سي”.
ووقع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا على عقد مدته ثلاث سنوات، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده القصير مع نادي لاميا اليوناني الذي لعب معه 4 مباريات فقط في الدوري اليوناني الممتاز الموسم الماضي 2019/2018.
وبدأ هشام مستور مسيرته الكروية رفقة نادي ميلان الإيطالي قبل 7 أعوام، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2014/2013، ليحصل بعد سنة واحدة على استدعاء رسمي لتمثيل منتخب المغرب الأول في مباراة واحدة.
وغادر مستور سان سيرو في موسم 2016/2015 معارًا لنادي ملقة الإسباني، والذي لم يُشركه سوى في مباراة واحدة ليعود إلى ميلان من جديد.
وفي موسم 2017/2016 لعب مستور خمس مباريات في الدوري الهولندي مع نادي زفوله لم يسجل خلالهم أي هدف.
وعقب انتهاء عقد مستور مع ميلان في عام 2018، انتقل إلى لاميا اليوناني والذي لم يمنحه الفرصة كاملة هو الآخر.
ويأمل اللاعب المولود في مدينة ريجيو إميلا الإيطالية أن يحصل على المزيد من الوقت تحت قيادة المدرب “دومينيكو توسكانو” بدءًا من مباراة اليوم الأحد أمام بوتينتزا في الجولة الـ 13 من السيري سي.
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