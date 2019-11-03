لقطة اليوم | التنين وأمور أخرى غطت على عيوب ديربي العرب!

عاش الجمهور المغربي وعشاق كرة القدم العربية، واحدة من أمتع السهرات الكروية في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ليلة السبت 2 – 11 – 2019، عندما تعادل الاخوة الأعداء “الرجاء والوداد” 1/1 في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية، المسماه هذا الموسم باسم ملك المغرب “محمد السادس”.

ليلة مليئة بالقصص الجميلة واللقطات التاريخية التي لن تُمحى من الأذهان إلى ما شاء الله، والفضل للجمهور في المقام الأول، والقناة الناقلة في المقام الثاني والثالث والرابع.

كل شيء كان مثاليًا ليلة أمس، باستثناء بعض فترات المباراة من النواحي الفنية، حيث ظهرت العشوائية على أسلوب لعب الفريقين تارة، مع شيء من اللعب التعاوني تارة أخرى، ناهيك عن كثرة الأخطاء والتوقفات التي حدثت خصوصًا في الشوط الثاني.

لكن التنظيم المغربي للمباراة، والتشجيع المميز واللوحات الفنية المذهلة من جمهور الفريقين، والروح الرياضية في المدرجات، والنقل التلفزي وانتشار الكاميرات في جميع الأماكن داخل وخارج الملعب لنقل كل صغيرة وكبيرة عن اللقاء، والاستوديو التحليلي المُهندم وكابينة التعليق المحترفة في قناة أبو ظبي الرياضية (الراعي الرسمي لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال)، ونزاهة الحكم الإماراتي، كلها أمور غطت تمامًا تمامًا على ضعف المستوى الفني في بعض فترات اللقاء، وجعلت المباراة لا تُنسى بحق.

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الوداد كان السباق بالتسجيل في نهاية الشوط الأول بفضل هجمة مرتدة قادها أيوب الكعبي وأنهاها إسماعيل الحداد في الشباك، قبل أن يُعدل فابريس نجوما النتيحة من تسديدة صاروخية مطلع الشوط الثاني، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة يوم 23 نوفمبر الجاري.

لا شك أن اللقطات الجميلة تعددت في تلك الأمسية، وكان يصعب اختيار لقطة واحدة لتكون هي لقطة اليوم، لكن ظهور “تيفو التنين الأحمر” أثناء اشعال جمهور الوداد لـ “الشماريخ” أو الشهب الاصطناعي بالإضافة إلى الستروبوسكوب، سَهل هذه المأمورية بعض الشيء.

التنين الأحمر يُحلق في سماء ديربي العرب