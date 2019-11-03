رياضة | اليونايتد يخطف هدف برشلونة بمبلغ خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يخطف هدف برشلونة بمبلغ خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع هدف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الخط الهجومي.

افادت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم 110 مليون يورو من أجل ضم لوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

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ويدرس اليونايتد تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع إنتر ميلان والبالغ قيمته 110 مليون يورو وذلك في يناير القادم.

دخول اليونايتد في الصفقة زاد من الصراع على مارتينيز والذي وضعه برشلونة هدفاً رئيسياً بدلاً من المهاجم لويس سواريز

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة سبق واستفسر عن وضع مارتينيز عندما دخل إنتر ميلان في مفاوضات على ضم ثنائي البارسا وهما؛ فيدال وراكيتيتش.