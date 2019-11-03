رياضة | موعد مباراة مصر وليبيريا الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا من الاتحاد الليبيري، يحدد من خلاله موعد مباراة مصر وليبيريا الودية وموعد الوصول لخوضها.
الثلاثاء موعد وصول بعثة ليبيريا
وأبلغ الاتحاد الليبيري نظيره المصري، بوصول بعثة المنتخب بعد غد الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، عبر مطار برج العرب لتوفير شخصيات تستقبل البعثة لإنهاء إجراءات الخروج من المطار والانتقال لفندق الإقامة.
معسكر مغلق للفراعنة استعدادا للتصفيات الإفريقية
موعد مباراة مصر وليبيريا
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الليبي وديا يوم الخميس المقبل 7 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد تلك المواجهة هي الخامسة بين الطرفين، حيث سبق والتقى في 4 مناسبات جميعها بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وفاز الفراعنة بمواجهتين وخسر مثلهما.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بمواجهة كينيا في برج العرب يوم 14 من الشهر الجاري، على أن يخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، بالجولتين الأولى والثانية.