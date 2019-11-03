رياضة | القاهرة تحتضن الدورة المتقدمة في الجمباز الفني والإيقاعي للأولمبياد الخاص بمشاركة 6 دول عربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تحتضن الدورة المتقدمة في الجمباز الفني والإيقاعي للأولمبياد الخاص بمشاركة 6 دول عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بالقاهرة صباح الاثنين أعمال الدورة التدريبية المتقدمة لكبيرى مدربى الاولمبياد الخاص الدولى فى رياضة الجمباز الفنى والايقاعى بمشاركة 6 دول عربية ، هى مصر ، ليبيا ، المغرب ، الجزائر ، الاردن ، لبنان وتستمر اعمال الدورة حتى يوم 7 نوفمبر .

وصرح دكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأن تلك الدورة المتقدمة تقام بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة ايهاب أمين واستكمالا للدورات التدريبية المتقدمة لاعداد كبيرى المدربين والتى كان قد أعتمدها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ضمن خطة التدريب لعام 2019 وخلال اجتماعات الرئاسة الاقليمية التى عقدت بالقاهرة منتصف هذا العام .

ويشارك فى تلك الدورة التدريبية المتقدمة كبيرى مدربين وتشمل على شقين نظرى وعملى ويقوم بالقاء المحاضرات النظرية والعملية شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى و نهاد زايد، محمد علي، ياسمبن سمير الكسان .

ويشارك فى الدورة التدريبية كبير مدربين من الجزائر أميرة فرطاس، ومن المغرب حنان المصلح، ومن الاردن رواندا علي سليمان، ومن لبنان محمد صباغ، ومن ليبيا فوزية عبدالوهاب ميدون،و الصديق رجب الهمالي بينما يشارك من مصر هبه خالد فائق،لينه ماجد فوزي،أميرة محمد علي،رضوى محمود أحمد،يسرامحمد إسماعيل ،عطيات محمد محمد السيد،حنان موريس متهر، حسين البسيوني محمد، أيه اسامه فوزي ، دينا حمدي،اسلام محمد عبد اللطيف، سارة إسماعيل محمد،مصطفى محمد الورداني.

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ويضيف محى الدين بأن جمباز الأولمبياد الخاص يجمع ما بين القوة والمرونة، وبراعة الأداء الجمالي. وتتوافر المسابقات للذكور في مجال الجمباز الفني، بينما تتوافر للإناث في مجالي الفني والإيقاعي. ويمكن أنيتسابق الذكور مع الإناث في المسابقات المتكاملة، أو في مسابقات مخصصة للتسابق المختلط وتضم مسابقة واحدة أو اثنتين على الأكثرفي جميع رياضات الأولمبياد الخاص، يتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقا لمستويات القدرة، والسن والجنس.

ويشير مدير عام الرياضة والتدريب بأنه تم إدراج الجمباز للمرة الأولى كرياضة رسمية عام 1972 و كان ذلك في إطار الالعاب العالمية الصيفية و تسابق 11 لاعبا في حركات التمبولين و التمارين الحرة.، الالعاب العالمية التى اقيمت بنورث كارولينا بأمريكا عام 1999، كانت الانطلاقة الكبرى ، حيث بلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة 280 لاعبا مثلوا 43 برنامجا حول العالم.كما تسابق في الالعاب العالمية الصيفية عام 2003 التى اقيمت بايرلندا 283 لاعبا من 43 برنامجا حول العالم.و يبلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة، على مستوى الأولمبياد الخاص في المنطقة ، حاليا 1296 لاعبا .

كما شهدت الالعاب الاقليمية التاسعه التى اقيمت بأبوظبى 2018 ظهور الجمباز ، وايضا كان لها حضورا مميزا ضمن الرياضات ال24 التى شهدتها الالعاب العالمية التى اقيمت بأبوظبى 2019.

ومن مسابقات الجمباز حصان القفز – عارضة التوازن – التمرينات الأرضية – جهاز التمبولين – الفردي العام فعاليات الرجال ( المستويات الأول والثاني والثالث والرابع (التمرينات الأرضية – حصان الحلق – جهاز الحلق – حصان القفز – المتوازي – العارضة الأفقية (العقلة) – الفردي العام فعاليات السيدات ( المستوى الأول والثاني والثالث والرابع( حصان القفز – العارضتان مختلفتي الارتفاع – عارضة التوازن – الفردي العام.