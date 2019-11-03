رياضة | الملعب والجمهور سلاح المتعثرين في الجولة الثالثة من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملعب والجمهور سلاح المتعثرين في الجولة الثالثة من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد صحوة بعض الفرق المتعثرة بالجولة الماضية يتوقع أن تشهد منافسات الجولة الثالثة إثارة كبيرة وصراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

وأول اللقاءات، يحل فريق الرجاء بقيادة هاني العقبي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ضيفا علي بيلا المتعثر في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، ويعتمد أصحاب الأرض علي عاملي الأرض والجمهور لإنتزع ال3 نقاط بعد الخسارة التي تلقاها الفريق بالجولة الماضية من دمنهور، فيما يسعي العقبي للفوز لملاحقة دكرنس في الصدارة.

وتشهد المواجهة الثانية موقعة ساخنة بين فريقي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر صاحب المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة، ونظيره أبو قير للأسمدة الذي يقوده علاء نوح فنيا، ويحتل المركز السادس برصيد نقطتين، ويخوض البلدية المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره، مما يجعل الرهان قويا علي النقاط الثلاث لتعديل وضع الفريق ولرفع معنويات الفريق بعد الخسارة من الرجاء في الجولة الماضية، والتعادل مع دمنهور في أفتتاح الدوري.

ويستضيف الحمام بقيادة أحمد فكري الصغير صاحب المركز الثامن بنقطة وحيدة نظيره دكرنس متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط تحت قيادة فنية لأيمن الجمل، ويسعي دكرنس الصاعد حديثاً لمواصلة انتصاراته بعد تحقيق فوزين متتاليين علي الأوليمبي ومالية كفر الزيات، بينما يأمل الحمام الفوز مستغلا أقامة المباراة علي ملعبه.

ويتقابل فريقا مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي مع فاركو الذي يقوده أحمد عاشور فنيا، ويحتل المالية المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة جمعها مع تعادله مع غزل المحلة في الجولة الأولي، بينما يأتي فاركو في المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعهما من تعادل مع بيلا وفوز علي الأوليمبي، والجدير بالذكر أن فاركو أطاحت بالمالية من الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر والتي أقيم منذ أسبوع علي ملعب المالية بنتيجة 4/1، ويشهد نادي المالية وضع صعب بعد تأخر مستحقات اللاعبين وعدم توفير الإمكانيات المادية لهم مما أدى ذلك الي تقدم أيمن مجدي المدير الفني استقالته بعد الهزيمة الكبيرة من دكرنس، قبل أن يتراجع في استقالته بعد تلقيه وعد بإصلاح الأمور.

وفي المباراة الأخيرة التي تقام الثلاثاء، يواجه الأوليمبي متذلل المجموعة بدون رصيد بقيادة أحمد الكأس نظيره دمنهور تحت قيادة فنية لأحمد ساري، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعهما من تعادل مع البلدية والفوز علي بيلا.

ويختتم منافسات الجولة الثالثة يوم الأربعاء، حيث تقام مباراة بين فريقي غزل المحلة والمنصورة علي ملعب غزل المحلة الرئيسي وذلك بعد تأجل اللقاء 24 ساعة لإقامة مباراة بلدية المحلة وأبو قير بنفس اليوم.

ترتيب المجموعة:-

1- دكرنس 6 نقاط

2- الرجاء 4 نقاط

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3- دمنهور 4 نقاط

4- غزل المحلة 4 نقاط

5- فاركو 4 نقاط

6- أبو قير للأسمدة نقطتين

7- المنصورة نقطتين

8- الحمام نقطة وحيدة

9- بلدية المحلة نقطة وحيدة

10- بيلا نقطة وحيدة

11- المالية كفر الزيات نقطة وحيدة

12- الأوليمبي بدون نقاط