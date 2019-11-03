رياضة | حارس مرمى بعين واحدة يتحدى ريال مدريد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس مرمى بعين واحدة يتحدى ريال مدريد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس أنه واجه ريال مدريد بعين واحدة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما أمس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

وقال روبليس في لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "في منتصف الشوط الثاني فقدت إحدى العدسات الطبية الخاصة بي، وحصلت على أخرى بديلة من مقاعد البدلاء.. سقطت العدسة في كرة ميندي، ولم أستطع وضعها مرة أخرى، وأكملت المباراة دون أن أرى شيئًا بالعين اليمنى".

ونجح روبليس في الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يذكر أن روبليس خلع القفازات وحاول وضع العدسة بنفسه ولم ينجح، ثم استعان بأحد أعضاء الجهاز الطبي الذي فشل أيضًا في تلك المهمة.