رياضة | تعرف على فنادق وملاعب تدريب منتخبات أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فنادق وملاعب تدريب منتخبات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 22 نوفمبر الجاري المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ووقع المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

أما الحكام، فإن تدريبهم سيكون في ملعب جهاز الرياضة العسكري، على أن تكون الإقامة في فندق تريامف هيليوبوليس

فنادق وملاعب التدريب

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