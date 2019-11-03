اونلاين | رابط ELMASRY VS COT'E DEOR مشاهدة مباراة المصري وكوت دور بث مباشر اليوم كورة لايف ONSPORTS أونلاين SHOOT PLUS

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كورة أونلاين شاهد بث مباشر مباراة المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل، KORA ONLINE ضمن منافسات إياب دور ال32 لكأس الاتحاد الإفريقي.

كورة ستار، ويستعد ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية، لفتح أبوابه أمام مباراة سهلة نسبيا للفريق البورسعيدي، في إياب دور ال32 مكرر من البطولة، KORA STAR بث مباشر وبدون تقطيع المصري يستضيف بطل سيشل بالكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وكوت دي أور بالكونفدرالية ELMASRY VS COT'E DEOR

ويحل بطل سيشل ضيفا على المصري البورسعيدي، في إياب دور ال32 مكرر للبطولة، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري وكوت دي أور بالكونفدرالية ELMASRY VS COT'E DEOR

يلاشووت بلس شاهد بث مباشر لمباراة المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل، حيث سيتم إذاعة المباراة عبر قنوات أون سبورت ONSPORTS الناقل الحصري للأندية المصرية بالبطولات الإفريقية الأدوار التمهيدية، YALL SHOOT PLUS المصري يستضيف بطل سيشل بالكونفدرالية.

ويدخل المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، المباراة وهو متسلحا بالفوز الذي حققه خارج الديار برباعية نظيفة، حيث يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للوصول إلى دور المجموعات، كورة لايف تابع بث مباشر مباراة المصري ضد بطل سيشل بإياب دور ال32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية KORA LIVE.

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