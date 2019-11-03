اونلاين | HD «اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر متعدد كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان

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لا تذهبوا بعيدا فالمتعة ستكون حاضرة في ملعب جيوزيبي مياتزا بين الروسونيري Milan ونظيره لاتسيو Lazio، بث مباشر مباراة ميلان ولاتسيو في قمة مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإيطالي في نسختها الحالية 2019-2020.

لا أحد يصدق ما يحدث في ميلان، ماذا دهاه؟ هذا الفريق العملاق صاحب الصولات والجولات في إيطاليا وأوروبا، مرعب الأندية الكبرى في أوروبا، لكنه بات الآن فريقا لا يمكن أن تمر مباراة دون أن يعاني من الضغط أو الخسارة أو التعادل وإن فاز فهو فوز بشق الأنفس.

تشكيلة ميلان المتوقعة:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز

في خط الوسط: كرونيتش – لوكاس بيليا – بونافينتورا

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في خط الهجوم: سوسو فيرنانديز –كرزيستوف بياتيك – هاكن كالهانجولو.

يظهر هذا الأمر في ظل المركز الذي يحتله الفريق الكبير في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الجولة العاشرة وهو المركز العاشر برصيد 13 نقطة فقط، 4 انتصارات وتعادل في مواجهة وخسر في 5 مباريات، أي أنه تعرض للهزيمة في عدد مساوي لعدد الانتصارات والتعادل.

بعد التعادل المخيب أمام ليتشي في الجولة الثامنة بهدفين لمثلهما، كانت الإدارة الميلانية لها وقفة وقامت بإقالة المدرب جيامباولي وتعين بدلا منه ستيفان بيولي، وفي أول مباراة خاضها الفريق تحت قيادته خسر بنتيجة هدف مقابل هدفين أمام روما في الأوليمبيكو، قبل أن يخطف فوزا مثيرا من سبال صاحب المركز قبل الأخير بهدف الإسباني سوسو من كرة ثابتة رائعة.

توقيت مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ويحل فريق لاتسيو ضيفا على ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القدس ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الدوحة، الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ربما يكون حان الوقت لاستعادة الريادة في ميلان، وبدء انطلاقة ربما تكون على الطريق الصحيح مع بيولي، رغم أن التقارير الصحفية الإيطالية تشير إلى أن القادم في ميلان لن يكون أفضل من الأيام السابقة خاصة أن الأزمة أن هناك عدد كبير من اللاعبين لا يستحقون التواجد في سان سيرو من الأساس.

دعونا ننتقل إلى منافس ميلان في مباراة الليلة وهو لاتسيو الذي لن يخوض مواجهة اليوم للمتعة أو المشاهدة فقط، وإنما يسعى لتحقيق 3 نقاط أخرى تجعله قريبا من المربع الذهبي أو ربما الانتقال إلى المربع الذهبي في حال تعثر أتلانتا أمام كالياري في وقت مبكر من اليوم الأحد.