اونلاين | كورة لايف Tottenham مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون «كورة اون لاين» بث مباشر توتنهام وايفرتون يلا شوت الجديد HD

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يتطلع فريق Tottenham Hotspur لاستعادة توازنه والخروج من النفق المظلم, مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون بث مباشر, ويحل توتنهام ضيفا على Everton FC، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد "جوديسون بارك" في إطار مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي.

يبحث فريق توتنهام عن استعادة التوازن والخروج من سلسلة النتائج السلبية التي تسيطر على الفريق في الأونة الأخيرة وكان أخراها الهزيمة من ليفربول "متصدر البطولة" بهدفين لهدف بعدما كان متقدما بهدف دون رد، الفريق اللندني يعاني من اهتزازة واضحة في نتائجه الموسم الجاري وخاصة بعد الفضيحة التي مني بها الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال بسباعية.

ويعاني توتنهام في الفترة الأخيرة من الغيابات وعلى رأسها هوجو لوريس حارس المرمى المخضرم الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ليستر سيتي وسوف يغيب على أثرها لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر، المدرب الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام أعرب عن حزنه بسبب النتائج المتراجعة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة وتراجع ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متمنيا تحقيق انتفاضة في النتائج خلال الفترة القادمة وأن تكون البداية من لقاء إيفرتوت اليوم.

توتنهام يحتل مرتبة لا تليق تماما بإمكانيات وقدرات الفريق حيث يقع في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة بعد التعادل في 3 مباريات والهزيمة في 4 لقاءات والفوز في 3 مباريات، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويعتبر الدولي الإنجليزي هاري كين هو النجم الأبرز في الفترة الفترة الأخيرة بجانب الكوري سون هونج مين وكريستيان إيركسن وديلي آلي.

مدرب توتنهام استقر على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم ومن المنتظر أن يكون متكون من:-

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حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: داني روز، سانشيز، ألدرفايريلد، أورييه.

خط الوسط: وينكس، سيسوكو، إيريكسن.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، ديلي آلي.

أما فريق إيفرتون فيخوض مباراة اليوم بنفس حال توتنهام وخاصة وأنه مني بالهزيمة أمام وبرايتون في أخر مواجهاته بالدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفي، ويتسلح إيفرتون أمام توتنهام بعاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط والتقدم خطوة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

إيفرتون خاض 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 3 منها وتعادل في لقاء وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات وحصد 10 نقاط، أحرز 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا مما يدل على أن الفريق يعاني من أزمة دفاعية كبيرة.