شكرا لقرائتكم خبر عن بلد الوليد يفوز على مايوركا ويقفز للمركز التاسع في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 بلد الوليد Advertisements قفز بلد الوليد إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكبير 3-0 على ريال مايوركا اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من المسابقة.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 11 نقطة في المركز الـ17. وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خواكين فيرنانديز في الدقيقة 40، ثم أكد التركي إنيس أونال فوز الفريق بهدف ثان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يختتم ساندرو راميريز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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