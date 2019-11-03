شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب تدريب منتخبات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 22 نوفمبر الجاري المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ويستضيف ملعب بتروسبورت تدريبات المنتخب الأوليمبي الوطني، ضمن فرق المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبات مالي التي تخوض تدريباتها على ملعب المقاولون العرب، والكاميرون في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وغانا في ملعب السكة الحديد.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار والتي يستضيف تدريباتها ملعب إيروسبورت، وزامبيا التي تتدرب على ملاعب نادي النصر، وجنوب أفريقيا في ملعب فندق جارد هوتيل، ونيجيريا تخوض تدريباتها في نادي الشمس.

أما الحكام، فإن تدريبهم سيكون في ملعب جهاز الرياضة العسكري، على أن تكون الإقامة في فندق تريامف هيليوبوليس.