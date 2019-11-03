شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يفتتح دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة.
ويحضر الدورة ٢٦ دارسًا من مصر وتونس والجزائر والنيجر ونيجيريا وتوجو والمغرب وبوركينا فاسو وغانا وليبيا، ويحاضر في الدورة محمد نصرة المحاضر الدولي من سنغافورة، وحسن مالوش من تونس، ودومينيك من السنغال.
ويشرف على تنظيم الدورة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدكتور محمود سعد، وإنسان عاشور، وتستمر الدورة لمدة 5 أيام بعدد أربعين ساعة دراسية.
ووجه الدكتور جمال محمد على الشكر للفيفا والكاف على الاهتمام بإعداد المحاضرين ووعد بتوفير أي متطلبات لنجاح الدورة، وطلب من الحاضرين عدم إهدار الفرصة وزيارة المعالم السياحية بالقاهرة وزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
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