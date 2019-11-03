شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يعسكر غدًا استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، معسكر مغلق غدًا الإثنين 4 نوفمبر، ويستمر لمدة 6 أيام حتى 9 نوفمبر، ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة، المقرر لها فبراير القادم.

ويضم المعسكر 24 لاعبة، وتقام التدريبات على فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف عصام سليمان، المعد البدني، وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبداللطيف وجهازه المعاون، مصطفى منير، المدرب العام، وفايزة حيدر، المدرب المساعد، وباسم خيرت، مدرب حراس المرمى، بالتدريب على بعض الجمل التكتيكية، بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات، والتدريب على طريقة اللعب، ويختتم المعسكر بمباراة ودية أمام نادي المعادي واليخت، يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وتسعى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، لإقامة أكثر من مباراة ودية دولية الفترة المقبلة، بناء على طلب حسين عبداللطيف، الذي أكد ضرورة توفير مباريات دولية للاحتكاك مع مدارس ومستويات مختلفة، لإكساب اللاعبات الخبرات الدولية المطلوبة.