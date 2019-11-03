شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري في مواجهة بطل سيشل بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه في مواجهة فريق كوت دي أور، بطل جزيرة سيشل، في المباراة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 مكرر من الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان المصري حقق فوزًا مريحًا في لقاء الذهاب بجزيرة سيشل بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح

الدفاع: عمر كمال- أحمد شوشة- إسلام أبوسليمة- حسن على

الوسط: فريد شوقي- إسلام عطية- سعيدو سيمبوري

الهجوم: حسين رجب- أحمد جمعة- محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد مسعود- حجاج عويس- عمر موسى- عبدالناصر «دي ماريا»- إيزي إيميكا- أحمد ياسر- أوستين أموتو.