أسطورة بايرن ميونخ يرشح مورنيو بتدريب دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

رشح نجم كرة القدم الألماني المعتزل باستيان شفاينشتيغر المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو لتولي منصب المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني مشيراً إلى أنه يتخيل مورينيو هو المدرب المناسب لدورتموند.



وأوضح اللاعب، في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد آم سونتاغ الألمانية اليوم الأحد: "مورينيو يمتلك مهارات خاصة للغاية، إذا كان لديه اللاعبون المناسبون، فإنه يعرف كيف يفوز بالألقاب، يمكنه إزعاج المنافسين، سيكون هذا ملائماً للغاية لدورتموند".

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وأشار شفاينشتيغر النجم السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني: "أعلم أنه يحب إستاد دورتموند ومشجعيه".

وكان شفاينشتيغر لعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة مورينيو الذي يرتبط بصداقة وطيدة مع هانز يواخيم فاتزكه رئيس نادي بروسيا دورتموند.

ولم يتولى مورينيو تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد منذ نحو عام.

وكان شفاينشتيغر ترك بايرن إلى مانشستر يونايتد في 2015 وظل مع النادي الإنجليزي حتى 2017.