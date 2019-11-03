شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأولمبي يؤجل سفره للقاهرة لمدة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة بناء على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات ، حيث يستعد منتخب مصر الأولمبى لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيخوض المنتخب الاوليمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة ، والسفر غداً للقاهرة للمبيت بها و التدرب بالاستاد الرئيسي.

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ويضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.