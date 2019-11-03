شاهد أحمد الشيخ ومجدي قفشة لاعبا القلعة الحمراء بالزي الإماراتي...

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جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موفع فيس بوك، على نشر صورة لأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة لاعبا القلعة الحمراء بالزي الإماراتي، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات. وكتبت صفحة الأهلي مغردة : نحبكم وايد وايد ومنح فايلر الأهلى راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفنى على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبى. Advertisements وركزت تدريبات الأهلي التى تقام فى معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفنى والخططى بصورة كبيرة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال المباريات الرسمية. وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وتضم قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.

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