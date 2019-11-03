شكرا لقرائتكم جنش يعود للزمالك فى ديسمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الزمالك قد قام بقيد جنش فى قائمته المحلية تمهيداً لاستعادته فى شهر يناير المقبل عقب الجراحة التى خضع لها فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يعود للزمالك فى ديسمبر المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.