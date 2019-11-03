شكرا لقرائتكم جنش يعود للزمالك فى ديسمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود جنش حارس مرمى الزمالك من العودة إلى الفريق الأبيض، فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الفحص الطبى الجديد الذى خضع له تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر.

وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى.

وكان الزمالك قد قام بقيد جنش فى قائمته المحلية تمهيداً لاستعادته فى شهر يناير المقبل عقب الجراحة التى خضع لها فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.