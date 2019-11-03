شكرا لقرائتكم شوقي غريب يجرب الخطة الأساسية لأمم أفريقيا مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسيخوض المنتخب الاوليمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة ، والسفر غداً للقاهرة للمبيت بها و التدرب بالاستاد الرئيسي.

ويقوم شوقى غريب بتجريب الخطة الأساسية لفريقه خلال الـ” تراي ماتش "قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا الجمعية بمواجهة منتخب مالي فى السابعة مساءا باستاد القاهرة.

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ويضم منتخب شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.