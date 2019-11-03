ثنائية لوكاكو تقود إنتر إلى فوز ثمين أمام بولونيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما تمكن من تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه بولونيا إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث فشلا في ترجمة الفرص السهلة التي اتيحت لهما أمام المرميين إلى أهداف.
وفي الشوط الثاني سجل روبيرتو سوريانو هدف التقدم لبولونيا في الدقيقة 59 ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 57 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة يوفنتوس مع تورينو التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
في المقابل توقف رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر. وهذا هو الفوز التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها. فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لبولونيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.
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