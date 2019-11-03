تفاصيل إلغاء الأهلي ودية الإمارات.. وإصابة مدافع الفريق.. والمعسكر يكتب الفصل الأخير في قصة جيرالدو مع المارد الأحمر

سيطرت حالة كبيرة من الغضب على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم تمكنه من خوض مباراة ودية قوية في معسكره الحالي بالإمارات.

معسكر مغلق

سافر الأهلي إلى الإمارات منذ الخميس الماضي، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك استغلالا لفترة توقف الدوري الممتاز في الوقت الحالي، بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، ومباراتي المنتخب الأول أمام كينيا وجزر القمر، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



صرف النظر عن إقامة مباراة ودية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف النظر عن إقامة مباراة ودية، خلال المعسكر التدريبي المقام حاليًا في الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

راحة للفريق

وحصل الفريق على راحة من التدريبات، اليوم، ووافق الجهاز الفني على جولة حرة للاعبين في مدينة دبي.

جانب خططي

وشهدت تدريبات الأهلي التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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توصية ألمانية بعدم التعجل في عودة متولي

أجرى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة في الإمارات، على هامش المعسكر المقام حاليا، وعرضت على استشاري ألماني في دبي؛ للاطمئنان على حالته بشكل أفضل، والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري، وأبعدته عن المشاركة الجماعية. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وأصيب متولي بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المباريات الرسمية.

وأوصى الاستشاري الألماني الذي عرضت الأشعة عليه بعدم التعجل في عودة متولي للملاعب، والتمهل في تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يسير عليه منذ إصابته في لقاء السوبر، وينفذ متولي برنامجا تأهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات، الخميس الماضي.

الأنجولي جيرالدو

أصبح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بعد خطوات قليلة، من الرحيل عن القلعة الحمراء، في الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم قناعة اللاعب السويسري رينيه فايلر باللاعب.

جيرالدو لم يشارك بشكل أساسي مع المدير الفني السويسري، الذي تولى تدريب المارد الأحمر في بداية شهر سبتمبر المقبل، حيث انه لم يعتمد عليه، بسبب قناعته التامة بالثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات.

مصدر داخل الأهلي، كشف عن أن معسكر الإمارات الحالي، يعد هو خط النهاية في مشوار اللاعب الأنجولي مع الأهلي، وذلك بسبب الرأي الفني للمدرب رينيه فايلر. حسبما ذكرت «يوروسبورت عربية».

وقال المصدر: "فايلر لم يكن من البداية مقتنعا باللاعب الأنجولي، إلا أن هذه القناعة زادت أكثر في معسكر الفريق الحالي بالإمارات والذي لم يفلح فيه اللاعب في تغيير صورته أمام المدرب السويسري".