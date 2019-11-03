شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف أزارو ومعلول وجيرالدو من الانضمام لمنتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف اللاعبين الأفارقة المحترفين فى صفوف الفريق من الانضمام لمنتخباتهم الوطنية تمهيداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021.

وقال عبدالحفيظ، إن الثلاثى "على معلول ووليد أزارو وجيرالدو " سيتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم الوطنية بعد نهاية فترة المعسكر التدريبى، وفقا للأجندة الدولية والتى تخوض خلالها منتخبات أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التى ستقام فى الكاميرون.

وينضم معلول لمنتخب تونس والذى يخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية يومى 15 و19 نوفمبر الجارى، فيما ينضم أزارو لمنتخب المغرب والذى يلعب أمام موريتانيا وبوروندى، فيما يلتقى منتخب أنجولا بمشاركة جيرالدو مع جامبيا والجابون يومى 13 و17 من الشهر الجارى.