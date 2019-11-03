الزمالك يستعيد "جنش" فى ديسمبر بعد المرحلة الأخيرة من التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود جنش حارس مرمى الزمالك من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر ديسمبر المقبل، بعد الفحص الطبى الجديد الذى خضع له تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر.
وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
وكان الزمالك قرر قيد جنش فى قائمته المحلية تمهيداً لاستعادته فى شهر يناير المقبل عقب الجراحة التى خضع لها فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
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