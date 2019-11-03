شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة ومحمود وادى يقودان تشكيل المصرى أمام بطل سيشل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى ، تشكيل الفريق البورسعيدى المقرر أن يخوض مباراة كوت دى اور بطل سيشل، فى إياب دور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقى المصرى مع بطل سيشل بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.