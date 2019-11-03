مشاهدة مباراة المصرى ضد كوت دي اور فى الكونفدرالية بث مباشر عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة تغطية خاصة خلال مباراة المصري ضد كوت دي اور بطل سيشل، اليوم الأحد فى الثالثة عصرا باستاد برج العرب، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

المصري حطم رقمه القياسي الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة .

اختتم أمس السبت فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة كوت دى اور بطل سيشل واستهل الفريق البورسعيدي رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

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