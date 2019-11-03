شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يؤجل عودته إلى القاهرة 24 ساعة.. ويتدرب فى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، تأجيل عودة الفراعنة إلى القاهرة لمدة 24 ساعة بناءً على رغبة الجهاز الفنى من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، حيث يستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبى تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غداً للقاهرة للمبيت بها والتدرب بالاستاد الرئيسى.

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وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعى و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدى و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحى و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى و مصطفى محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.