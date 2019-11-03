شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يكشف التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عن التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات القومية للناشئين والناشئات، والتى تقام حتى 13 نوفمبر الجارى على ملاعب استاد القاهرة الدولى.

وخاطب سيد القماش، المدير التنفيذى لاتحاد الاسكواش، المديرين التنفيذين للأندية والهيئات الرياضية من أعضاء الاتحاد، لتوضيح أسس اختيار البعثات المعتمدة من مجلس الإدارة والمعلنة من بداية الموسم .

وتحدد موعد بدء الاختبارات فى 7 نوفمبر الجارى وحتى 13 من نفس الشهر، ومن المفترض أن يمثل اللاعبون الذين سيتم اختيارهم، مصر فى جميع البطولات الدولية، على أن يتم اختيار أول 8 لاعبين بالتصنيف الصادر فى 1 نوفمبر للذين تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة فى بطولة انجلترا.

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وتجرى القرعة على 5 ملاعب بداية من يوم الخميس فى تمام الساعة 11 صباحاً على أن تبدأ المباريات فى الثانية عشرة ظهراً.



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