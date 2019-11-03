شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستعد لتصفيات أفريقيا بمعسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى، معسكر اً مغلقاً غدا الاثنين ولمدة ستة أيام، ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لها فبراير المقبل.

ويضم المعسكر 24 لاعبة وتقام التدريبات على فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف عصام سليمان المعد البدنى وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بالتدريب على بعض الجمل التكتيكية بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات والتدريب على طريقة اللعب ويختتم المعسكر بمباراة ودية امام نادى المعادى واليخت يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وتسعى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، لإقامة أكثر من مباراة ودية دولية الفترة المقبلة بناءً على طلب حسين عبد اللطيف الذى أكد على ضرورة توفير مباريات دولية للاحتكاك مع مدارس ومستويات مختلفة لإكساب اللاعبات الخبرات الدولية المطلوبة .