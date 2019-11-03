شاهد.. ماذا قدم المصرى فى الكونفدرالية قبل مواجهة بطل سيشل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثالثة مساء اليوم يلتقى فريق المصرى مع نظيره كوت دى اور بطل سيشل فى منافسات إياب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية. وقبل خوض لقاء العودة من الدور التمهيدى، خاض المصرى مشوارا حافلا بالبطولة عنوانه الغزارة التهديفية، بدأه بماليندى بطل زنجبار ثم كوت دى أور فى لقاء الذهاب. تغلب المصرى البورسعيدى على بطل زنجبار 4/1 فى مباراة الذهاب بدور الـ 32 من البطولة، وفى لقاء العودة تغلب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكون إجمالى الأهداف التى حققها الفريق البورسعيدى 7/2 . Advertisements وفى الدور التمهيدى التقى الفريق البوسعيدي مع كوت دى اور بطل سيشل وتغلب الأول بأربعة أهداف نظيفة ليدخل مباراة العودة دون ضغوط. من ناحية أخرى تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

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