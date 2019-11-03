168 لاعباً فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر

وكان شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أعلن ضم 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ,بينما استبعد مصطفى شوبير و ناصر منسى و أحمد حمدى و محمد صادق وأحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.

ومع اقتراب ضربة بداية البطولة التى يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.