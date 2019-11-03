الإسماعيلى يوضح موقف همام طارق من السفر للإمارات.. ومران خفيف للفريق

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وقال المنياوى، فى تصريحات صحفية، "اللاعب الدولى يتواصل معنا باستمرار لإطلاعنا على كل التفاصيل قبل انضمامه لمنتخب بلاده الذى يستعد لمواجهة منتخبى إيران والبحرين فى إطار تصفيات مونديال قطر2022، وموقفه النهائى لم يتحدد بعد سواء بالانضمام لصفوف الفريق قبل السفر للإمارات أو اللحاق بالبعثة هناك”.
وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "الفريق أصبح مكتمل الصفوف بعد عودة جميع لاعبى الفريق المصابين، ونتطلع لحصد بطاقة العبور لدور المقبل بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى".
وكان الإسماعيلى قد خاض ودية أمس مع الإنتاج الحربى انتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف.
المران اشتمل على الجرى قبل أن يتطرق لتدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واختتم بتقسيمة مصغرة.
وعلى هامش المران، أدى محمد الشامى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.
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