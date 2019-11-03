شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوضح موقف همام طارق من السفر للإمارات.. ومران خفيف للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى، مدير الكرة للاسماعيلى ، أن الدولى العراقى همام طارق يتدرب حالياً ضمن صفوف فريقه السابق "القوة العراقى" للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال المنياوى، فى تصريحات صحفية، "اللاعب الدولى يتواصل معنا باستمرار لإطلاعنا على كل التفاصيل قبل انضمامه لمنتخب بلاده الذى يستعد لمواجهة منتخبى إيران والبحرين فى إطار تصفيات مونديال قطر2022، وموقفه النهائى لم يتحدد بعد سواء بالانضمام لصفوف الفريق قبل السفر للإمارات أو اللحاق بالبعثة هناك”.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "الفريق أصبح مكتمل الصفوف بعد عودة جميع لاعبى الفريق المصابين، ونتطلع لحصد بطاقة العبور لدور المقبل بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى".