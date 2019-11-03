شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبى الذى يقام حاليا فى الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي، للتحضير للمواجهات المهمة التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدورى الممتاز أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلى على راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفنى على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبى.

وشهدت تدريبات الأهلي التى تقام فى معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفنى والخططى بصورة كبيرة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال المباريات الرسمية.