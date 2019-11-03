شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وحصل الأهلى على راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفنى على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبى.
وشهدت تدريبات الأهلي التى تقام فى معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفنى والخططى بصورة كبيرة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
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