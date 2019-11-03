ريفر بليت يستعيد صدارة الدوري الأرجنتيني

الأحد 3 نوفمبر 2019

ريفر بليت

استعاد نادي ريفر بليت صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الثمين 2-1 على مضيفه ألدوسيفي في الجولة 12 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز روساريو سنترال على غودوي كروز 5-2 وإستوديانتس لا بلاتا على مضيفه خيمناسيا لا بلاتا 2-1 وأتلتيكو توكومان على مضيفه كولون 2-0.



ولم يجد ريفر بليت صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ألدوسيفي 2-1 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتاً بفارق الأهداف فقط أمام أرخنتينوس جونيورز الذي يحل ضيفاً على ديفينسا خوستيكا غداً الإثنين، في مباراة أخرى بنفس الجولة.

وتجمد رصيد ألدوسيفي عند ثماني نقاط في المركز الثاني والعشرين.

وأنهى ريفر بليت الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله نيكولاس دي لا كروز في الدقيقة 34.

وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان سجله رافائيل سانتوس بوري في الدقيقة 55 فيما أحرز فيدريكو أسفيدو هدف ألدوسيفي الوحيد في الدقيقة 61.

Advertisements

واستعاد روساريو سنترال نغمة الانتصارات في الدوري الأرجنتيني بفوز عريض 5-2 على غودوي كروز ليكون الفوز الأول له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد غودوي كروز عند ست نقاط في المركز الأخير حيث مني بالهزيمة العاشرة له في 12 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وافتتح روساريو سنترال التسجيل في المباراة مبكراً عبر النيران الصديقة، إذ سجل توماس كاردونا نجم غودوي كروز الهدف الأول لروساريو سنترال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية.

وسجل إيمانويل بريتيز وسيرو رويس وفابيان ريناودو وناهويل مولينا باقي أهداف الفريق في الدقائق 15 و29 و76 و87 فيما سجل ناهويل آرينا وتوماس بادالوني هدفي الضيوف في الدقيقتين 17 و61.

وأنهى غودوي كروز المباراة بعشرة لاعبين فقط اثر طرد ناهويل آرينا في الدقيقة 67 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع إستوديانتس رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز السابع بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في مبارياته بالمسابقة وتجمد رصيد خيمناسيا عند سبع نقاط في المركز الثالث والعشرين قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة التاسعة له في 12 مباراة خاضها حتى الآن بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ماتيو ريتيغي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57 ليحسم "ديربي" لا بلاتا لصالح إستوديانتس. وافتتح أتلتيكو توكومان فعاليات الجولة بالفوز الثمين على مضيفه كولون بهدفين سجلهما أوغوستو لوتي وخافيير توليدو في الدقيقتين 44 و51.

ورفع توكومان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي له في المسابقة فيما تجمد رصيد كولون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر بعدما مني بهزيمته الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.