إقالة كوفاتش من تدريب بايرن يمونخ مسألة وقت

الأحد 3 نوفمبر 2019

كوفاتش

صبت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني، جام غضبها على المدرب نيكو كوفاتش، بعد الخسارة المدوية لفريقها أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كومرزبنك أرينا، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الألماني لكرة القدم.



ونجح نادي آينتراخت فرانكفورت في تعميق جراح بايرن ميونخ في الموسم الحالي بالدوري الألماني، بعدما استغل حالة الطرد للمدافع جيروم بواتينغ في الدقيقة التاسعة، ودكّ شباك الحارس مانويل نوير بخمسة أهداف، فيما سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد.

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وسارعت جماهير نادي بايرن ميونخ على تويتر للتعبير عن الغضب الكبير من الحالة التي وصل إليها الفريق بعهد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في البطولة المحلية، بعد أن أصبح يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، عقب انتهاء 10 جولات فقط في الدوري الألماني، ما دفعها إلى مطالبة الإدارة بضرورة إقالة المدير الفني.

وكتب أحدهم ونقله العربي الجديد: "الذي يسأل: أين نوير؟! 8 تسديدات على المرمى مقابل 4 تصديات، الفريق منتهٍ بشكل كامل، بسبب غياب الوسط، ما جعل المنافسين يصلون إلى حارس المرمى. كوفاتش يهين تاريخ نوير"، فيما غرّد آخر: "الطرد لم يكن السبب بالانهيار الحاصل للفريق، فرانكفورت بدأ المباراة ضاغطاً، واستمر بالضغط من دون أي ردّ فعل، ودخول مارتينيز مكان دايفيز كان المفروض بعد الطرد مباشرة! لكن كوفاتش متفرج مثلنا".

وقال آخر: "إدارة بايرن ميونخ كانت تنتظر مواجهة بروسيا دورتموند في الأسبوع المقبل، من أجل اتخاذ القرار بشأن المدرب كوفاتش، لكن مباراة اليوم قد تغيّر كل شيء"، ليعلّق أحدهم: "تجري الآن إهانة نادي بايرن ميونخ، بعد حالة الضياع في الملعب، ويبدو أنهم سيقيلون المدرب الكرواتي".

وغرّد مشجع غاضب: "كلّ دقيقة تمرّ وكوفاتش موجود، عار على بايرن ميونخ"، فيما قال آخر: "لو أحسّ كوفاتش بالحياء لوجب عليه أن يتقدم باستقالته بعد نهاية المباراة مباشرة، قبل أن تقوم إدارة الفريق بإقالته"، فيما كتب أحدهم: "كوفاتش لا يستطيع تدريب فريق بحجم البافاري، أخذ فرصته وزيادة، وإن لم يقال بعد المباراة، فإنها مشكلة".