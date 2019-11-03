شكرا لقرائتكم خبر عن «أنيلكا» بعد زيارته لمران الأهلى بالإمارات: انتظر عودته لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: عمرو فرج

أعرب النجم الفرنسي الأسبق بلال أنيلكا عن سعادته بزيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، خلال المعسكر المقام حاليًا بالإمارات.

وقال النجم الفرنسي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادى، إنه كان حريصًا على حضور مران الأهلى، لأنه صاحب شعبية واسعة في القارة السمراء وقد تخطت شهرته حدود أفريقيا، من خلال تواجده في مونديال الأندية خمس مرات.

وتمنى النجم الفرنسي أن يفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والعودة للمونديال الذي سبق أن قدم فيه عروضًا جيدة، وكان خير سفير للكرة الأفريقية التي قدمت وتقدم دائما للدوريات الأوروبية نجوما ولاعبين كبارًا من أصحاب المهارات الخاصة والقدرات الفنية العالية.

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وأكد أنيلكا تمنياته بمشاهدة إحدى مباريات الأهلي في بطولة الدوري أو البطولة الأفريقية، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى معرفته ببعض نجوم الأهلى، وفي مقدمتهم حسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب نجوم آخرين من الكرة المصرية التي تُعد من المدارس الكروية الرائدة في القارة السمراء.

يذكر أن النادى الأهلى شارك في «كأس العالم للأندية» 5 مرات حقق فيها نتائج جيدة، أبرزها حصوله على الميدالية البرونزية عام 2006 تحت قيادة المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزيه.

يذكر أن النجم الفرنسي أعلن اعتزاله عام 2015 في نادى «مومباى سيتي» الهندى، عن عمر 36 سنة، واضعا بذلك النهاية لمسيرة كبيرة في الساحرة المستديرة.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم