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توتنهام يسعى لعودة الانتصارات اليوم أمام إيفرتون

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كتب- عمرو فرج:

يستضيف نادي إيفرتون نظيره توتنهام، اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

يدخل اليوم توتنهام مباراته أمام إيفرتون متأثرًا بجراح الهزيمة أمام في الجولة الماضية بنتيجة 2/1، ويسعى «السبيرز» اليوم، لتحسين موقفه في الدورى، حيث يتواجد في المركز الـ13 من خلال 3 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

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يذكر أن الفريق «اللندنى» يتواجد لأول مرة في النصف الثانى من جدول الدورى الممتاز في فترة مباريات نوفمبر، منذ تولى المدرب الأرجنتينى «بوكوتينيو»، مما جعل هناك غضبا شديدا من الجمهور ومطالبات بإقالته.

أما عن إيفرتون، فيتواجد قبل المباراة في المركز الـ17، على بعد مركز واحد من مراكز الهبوط الثلاثة، من خلال الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في 6 مباريات، مما يجعل هذة المباراة أمام رفقاء هارى كين، حافزا لتحسين مركزهم في الدورى، على الرغم من الصفقات العديدة التي أبرمها النادى في فترة الإنتقالات الصيفية، إلا أن انطلاقتهم جاءت مخيبة للآمال مع المدرب الشاب «ماركو سيلفا» صاحب الـ41 عاما.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب «المصري اليوم».

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