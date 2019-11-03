كورتوا يهاجم التحكيم الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

اعتبر حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا أن هناك ركلة جزاء بسبب لمسة يد، لم تحتسب لصالح فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مقراً في الوقت نفسه بأن اللاعبين لم يعد بوسعهم معرفة ما إذا كانت لمسة يد أم لا عقب التغييرات الأخيرة في اللوائح.



وعقب انتهاء المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، قال كورتوا: "أعتقد أنها ركلة جزاء لكن من المعقد التأكد من لمسات اليد داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "رأينا ما حدث في غرفة تغيير الملابس لكن المباراة انتهت ولا نستطيع الاحتجاج على شيء مر وانتهى".

وأثناء اللقاء لم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على ريال بيتيس بسبب وجود لمسة يد من جانب اللاعب المغربي زهير فضال.

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وأبدى الحارس البلجيكي أسفه على عدم نجاح الريال في هز الشباك لكنه أبرز المباراة الجيدة التي قدمها جويل، حارس ريال بيتيس.

وقال: "بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، أخطأنا في بعض التمريرات لكننا صنعنا الكثير من الفرص وجويل قام بتصديات جيدة جداً تستحق الإشادة".

وأردف الدولي البلجيكي: "من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، كنا نعلم بشأن نتائج الفرق الأخرى (في إشارة لخسارة برشلونة وتعادل غرناطة وكذلك أتلتيكو مدريد) وكنا نلعب بثبات، افتقرنا للحسم في تسجيل الأهداف لكننا سنتمكن في النهاية من تحقيق ذلك".

كما أبرز كورتوا الندية التي تطغى على الليغا في جولة خسر فيها البرسا وتعادل الريال، واعتبر أن "الفوز حالياً في كرة القدم لم يعد أمراً محسوماً وليس بهذه السهولة، كانت لدينا فرص لتحقيق الفوز لكننا لم ننجح في ذلك".

وأضاف: "إنها فرصة ضائعة، لن نستسلم الآن، ونفكر حاليا في الفوز بمباراة مهمة أمام غلطة سراي" في الجولة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي.