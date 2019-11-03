شكرا لقرائتكم تقديم ودية الاسماعيلي ونادي مصر 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الإسماعيلى تقديم موعد ودية الفريق الأول، المقررة أمام نادى مصر، لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء القادم بدلا من الخميس.

وتقام ودية الإسماعيلي ونادي مصر، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مشوارهما بمسابقة الدوري المصري الممتاز والتى تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

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ويستعد الاسماعيلى لثانى مبارياته الودية بعد مواجهة الانتاج الحربى التى أقيمت أمس السبت حيث يلاقى إف سى مصر الخميس المقبل على ملعب اف سى مصر، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء 12 نوفمبر، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر.

وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.