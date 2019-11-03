شكرا لقرائتكم مصر تستقبل أفضل 168 لاعبًا فى أفريقيا على استاد القاهرة وملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستقبل مصر 168 لاعبًا من أهم النجوم الواعدة فى القارة السمراء عندما تحتضن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتى تقام على ملعبى القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وضم شوقى غريب المدير الفنى لـ منتخب مصر الأوليمبي 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ,بينما استبعد مصطفى شوبير و ناصر منسى و أحمد حمدى و محمد صادق وأحمد أيمن.

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وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.

وبدأ العد تنازليا لاقتراب ضربة بداية البطولة التى يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.