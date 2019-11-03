شكرا لقرائتكم مصر تستقبل أفضل 168 لاعبًا فى أفريقيا على استاد القاهرة وملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.
وبدأ العد تنازليا لاقتراب ضربة بداية البطولة التى يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.
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