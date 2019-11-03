شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش يكشف عن التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، عن التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات القومية للناشئين والناشئات، والتي تقام حتى 13 نوفمبر الجاري على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.

وخاطب سيد القماش المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش المديرين التنفيذين للأندية والهيئات الرياضية من أعضاء الاتحاد، لتوضيح أسس اختيار البعثات المعتمدة من مجلس الإدارة والمعلنة من بداية الموسم .

وتحدد موعد بدء الاختبارات في 7 نوفمبر الجاري وحتى 13 من نفس الشهر، ومن المفترض أن يمثل اللاعبين الذين سيتم اختيارهم، مصر، في جميع البطولات الدولية، على أن يتم اختيار أول 8 لاعبين بالتصنيف الصادر في 1 نوفمبر للذين تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة في بطولة انجلترا.

وتجرى القرعة على 5 ملاعب بداية من يوم الخميس في تمام الساعة 11 صباحاً على أن تبدأ المباريات في الثانية عشرة ظهراً.

Advertisements