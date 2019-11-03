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شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش يكشف عن التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدد موعد بدء الاختبارات في 7 نوفمبر الجاري وحتى 13 من نفس الشهر، ومن المفترض أن يمثل اللاعبين الذين سيتم اختيارهم، مصر، في جميع البطولات الدولية، على أن يتم اختيار أول 8 لاعبين بالتصنيف الصادر في 1 نوفمبر للذين تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة في بطولة انجلترا.
وتجرى القرعة على 5 ملاعب بداية من يوم الخميس في تمام الساعة 11 صباحاً على أن تبدأ المباريات في الثانية عشرة ظهراً.
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