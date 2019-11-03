شكرا لقرائتكم مباراة أسوان القادمة تسببت فى أزمة بين مجدى عبد العاطى وعضو الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت مباراة أسوان القادمة فى أزمة واشتباك بين مجدى عبد العاطى مدرب أسوان وأحمد عبد الله عضو مجلس اتحاد الكرة بشان مصير المباراة القادمة لأبناء الجنوب بعد تاجيل الدورى وعدم الإعلان عن جدول الدورى فى الفترة المقبلة .

من جهته سأل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان عن الفريق، الذى سيواجه أبناء الجنوب فى الجولة المرتقبة من الدورى بعد انتهاء فترة التوقف، التى تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر عبد العاطى عبر حسابه على فيس بوك بوست قال فيه: "أنا عارف أنه سؤال مش فى وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاى ده بعد اذنكم؟ #اتحاد_الكرة".

واشتبك مع أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قائلا: اهدا وهنبقى نبعتلك.

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لياتى الرد سريعاً من مدرب أسوان: حاضر بس عايز أعرف اجى القاهرة ولا اخلينى فى أسوان .

فرد عضو الجبلاية: أسوان حلوة فى الوقت دا..اثبت عندك شوية..ابعت عايز تيجى القاهرة امتى وهنفكر.

وحقق نادى أسوان الفوز الأول له فى الدورى هذا الموسم والانتصار الأول فى تاريخ مواجهاته ضد إنبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصرى الممتاز.

وفاز أسوان بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التى لحقت به فى الجولة الثالثة ضد الأهلى بنتيجة 5-1، وبعد أن خاض 3 جولات فى الدورى خسر مرتين وتعادل مرة.

وتم تأجيل مباراة أسوان والمقاولون بالجولة الرابعة من الدورى بسبب تقديم موعد مباراة المقاولون مع الزمالك بدلاً من مباراة القمة، ليخوض أسوان مباراة الجولة الخامسة أمام إنبى، ويواجه أسوان فريق طلائع الجيش فى الجولة السابعة على ملعبة، فى الوقت الذى لا يعلم أبناء الجنوب هل يستقرون فى أسوان لمواجهة الطلائع أم يسافرون إلى القاهرة لخوض مباراتهم المؤجلة أمام المقاولون.